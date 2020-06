Estados Unidos reporta 2 millones de contagios de Covid-19 tras protestas

Las masivas manifestaciones por la muerte de George Floyd a finales de mayo, habrían provocado que los casos de Covid-19 se dispararan en Estados Unidos.

De acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins, citado por Aristegui Noticias, hasta este jueves se confirman 2 millones 600 casos positivos de coronavirus en el país. Según el sitio, al menos 20 estados han reportado un aumento acelerado de casos por día.

Tan solo en las últimas 24 horas, Estados Unidos tuvo un incremento de 19,958 casos positivos, a los que también se sumaron 847 muertes, que dan un total de 115 mil decesos en lo que va de la pandemia en este país.

