Estas son las finalistas para el World Press Photo 2019

World Press Photo 2019, la mejor foto del año

¿Qué sería del periodismo sin las fotos? sin la posibilidad de imaginarse a través de una instantánea aquello que se lee. Ubicar personas, momentos y lugares. Cuando los fotógrafos presionan el botón en el momento indicado, en ocasiones, las palabras sobran.

Por estas razones, la fundación World Press Photo, con sede en Ámsterdam, difundió a las candidatas para llevarse el premio a “fotografía del año”. El jurado seleccionó a las finalistas entre un total de 78,801 instantáneas hechas por 4,738 fotógrafos de 129 países.

Otras de las fotografías que figuran en la lista es la Martin-Chico, quien retrató a una exguerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Yorlandis, la mujer, aparece sentada en su habitación, su camisa medio levantada deja entrever su avanzado embarazo, mientras su pareja reposa en la cama.

En realidad, los miembros de ese grupo guerrillero tenían prohibido tener hijos durante el conflicto, por lo que obligaban a las mujeres a abortar. Yorlandis había tenido cinco abortos y, pese a las consecuencias, decidió llevar hasta el final la gestación del último embarazo por los acuerdos de paz firmados en La Habana.

El director de World Press Photo valoró que “es una foto muy colorida y un enfoque diferente de las repercusiones del final de las FARC”.

Otra de las imágenes nominadas, “Niña llorando en la frontera”, exhibe el llanto de Yana, de dos años de edad, la niña llora mientras la patrulla fronteriza detiene a su madre.

La instantánea es de John Moore y se hizo viral en junio del año pasado, pues sirvió para visualizar la política de separación familiar en la frontera dictada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El World Press Photo cree en el poder de mostrar y en la importancia de las historias visuales de alta calidad. Entre los nominados resalta la participación del artista mexicano Pedro Pardo en la categoría “Spot News, Singles” (Noticias puntuales, imagen sola) por su foto de una familia de migrantes latinoamericanos que escalan una valla entre México y Estados Unidos.

La imagen titulada Los migrantes centroamericanos trepan la frontera entre México y Estados Unidos, la tomó el 25 de noviembre cerca del cruce fronterizo de El Chaparral, Tijuana, Baja California, México.

Así como estos, hay mas relatos que se cuentan a través del lente y que forman parte del contexto social que se vive en cada parte del mundo. Ninguna de estas fotos es azar, son parte de una historia que se vuelve nítida y se graba más allá de los pixeles.

La imagen ganadora se dará a conocer el próximo 11 de abril con una ceremonia que se celebrará en Ámsterdam.

We’re proud to reveal the six nominees for the World Press Photo of the Year and, for the first time, the three nominees for the World Press Photo Story of the Year: https://t.co/X4ml6cCecK #WPPh2019 pic.twitter.com/GsRjY6LQBO

— World Press Photo (@WorldPressPhoto) February 20, 2019