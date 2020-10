Estatuas vandalizadas: así se vive el 12 de octubre en América

El 12 de octubre, conocido como el “Día de la Raza” en el que se dio el primer encuentro entre Europa y América, ha tomado un nuevo sentido, convirtiéndose en una fecha polémica en aras de reivindicar a las culturas indígenas.

En diversos países se han realizado diversas manifestaciones contra las estatuas de Cristobal Colón, considerado el conquistador de América y cuya figura hoy es sinónimo de masacre contra los pueblos originarios, en la reescritura de la historia.

En La Paz (Bolivia), la estatua del colonizador amaneció con pintas este lunes, en el 528 aniversario del encuentro. El monumento en el centro de la ciudad andina tiene pintura roja en distintas partes y pintadas como una calavera con una cruz encima.

La estatua ya sufrió otros hechos similares anteriormente, como uno el 15 de noviembre de 2018, cuando también apareció con pintura y con carteles que calificaban a Colón de genocida y pedían la retirada del monumento.

En Portland (Estados Unidos), los manifestantes derribaron las estatuas de los expresidentes Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, dentro de una declaración de “ira” por la celebración del Día del Descubrimiento de América, conocido allí como Día de Colón.

Protesters toppled statues of Presidents Roosevelt and Lincoln in Portland for #IndigenousPeoplesDay.



They painted “Dakota 38” on Lincoln, who ordered the hanging of 38 Dakota men for fighting white settlers over loss of land. It’s the largest mass execution in U.S. history. pic.twitter.com/lncjB8CtQ0