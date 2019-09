Estratégica visita papal

La bienvenida en Mozambique con danza y algarabía

MAPUTO (AP y Zenit).— El papa Francisco llegó ayer al aeropuerto de Maputo, capital de Mozambique, a las 18:20 horas, donde lo recibieron el presidente del gobierno, Filipe Jacinto Nyusi, acompañado de su esposa, Isaura Nyusi, junto a unos niños vestidos con trajes tradicionales, que le regalaron unas flores.

También aguardaban al Pontífice los dignatarios religiosos y políticos locales, bandas, cantantes, bailarines y una gran multitud de fieles, que aplaudían la visita del segundo Papa a su país, tras los pasos de san Juan Pablo II, en 1989.

Después de que al avión Alitalia A330 aterrizó en el aeropuerto, tal y como indica el protocolo en los viajes pontificios, el nuncio apostólico en el país, monseñor Piergiorgio Bertoldi, arzobispo de Spello, subió al avión para saludar al Santo Padre.

A continuación, Francisco bajó las escaleras y saludó al presidente de Mozambique y a su esposa. Juntos se dirigieron a una tarima, frente a la que ondeando las banderas de ambos estados, sonaron los himnos nacionales para rendir homenaje al jefe del Estado Vaticano.

Minutos después, como es tradicional en los viajes internacionales del Pontífice, se dirigió a saludar a la delegación local que acompañaba al presidente de Mozambique, y el mandatario Nyusi estrechó la mano a los acompañantes del Papa.

Un grupo de fieles de Mozambique bailó para el Papa, vestidos de vivos colores, a ritmos de tambores.

Junto al presidente, el Papa se dirigió al papamóvil, acompañado por el bullicio y la alegría de los presentes. Después se dirigió a la nunciatura apostólica, donde dormirá estos días.

Ataques “de honor”

A bordo del avión, el papa Francisco reconoció que sectores conservadores de la Iglesia católica de Estados Unidos se oponen a sus reformas, pero dijo que “es un honor si los estadounidenses me atacan”.

Francisco hizo esta declaración al recibir un ejemplar de un libro sobre sus detractores en Estados Unidos, titulado “How America Wants to Change the Pope” (“Cómo Estados Unidos quiere cambiar al Papa”). El autor, el periodista Nicholas Seneze, corresponsal en el Vaticano del diario católico francés La Croix, se lo entregó al Sumo Pontífice.

En el libro, Seneze narra cómo los sectores conservadores en Estados Unidos detestan al Pontífice por sus mensajes de aliento hacia los migrantes, su mensaje de tolerancia hacia China, sus denuncias contra el capitalismo desenfrenado, su defensa del ambiente y su flexibilidad en normas de la Iglesia sobre la pena de muerte y sobre si los católicos pueden recibir el sacramento después de divorciarse. Algunos acusan a Francisco de apóstata.

Seneze explicó que quería demostrar los problemas que el Pontífice ha tenido con la Iglesia estadounidense y cómo Francisco ha respondido con “armas espirituales”.

“Para mí, es un honor si los estadounidenses me atacan”, bromeó el Pontífice. Al entregarle el ejemplar a un asistente, comentó, “Esta es una tremenda noticia”.

El vocero del Vaticano, Matteo Bruni, explicó que “el Papa quiso decir que siempre considera la crítica un honor, particularmente cuando proviene de pensadores con autoridad”.

Valentina Alazraki no viaja

Desde 1974, la mexicana Valentina Alazraki fue encargada de seguir los viajes del Papa por todo el mundo.

Ajustes presupuestales

Pero ahora todo cambió debido a ajustes presupuestales de Televisa, según publicó Valentina en redes sociales.

“Lo siento mucho”

”Les quiero informar hoy que desafortunadamente no voy a poder seguir al papa Francisco en su viaje a Africa. Esto debido a ajustes presupuestarios. Lo siento mucho (…)”.