Estudiante de Cambridge se arroja desde avioneta en pleno vuelo

MADAGASCAR.-El piloto y una acompañante sujetaron de las piernas a una joven, quien abrió las puertas de la avioneta en pleno vuelo para tirarse. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, la mujer logró liberarse y cayó al vacío sobre Madagascar. Su cuerpo aún no aparece.

La víctima era estudiante de biología de la Universidad de Cambridge en Reino Unido, tenía 19 años de edad. The Telegraph informó que se arrojó al vacío desde la avioneta tras forcejear con su amiga y con el piloto, estaban regresando de un viaje de investigación en Madagascar.

Cambridge student feared to have leapt to her death from light plane during Madagascar research trip https://t.co/h92DANlkTV