Estudiantes bailan espalda con espalda: ¿protesta o nueva normalidad? (vídeo)

El vídeo de un grupo de jóvenes bailando espalda con espalda en un amplio salón de baile ha causado sensación y opiniones encontradas en redes sociales.

El clip que a simple vista parece una graduación común, escondería detrás una protesta estudiantil en República Checa, contra las medidas impuestas por ministro de Salud Roman Prymula. De hecho, varios de los comentarios en el mismo son de personas que están en desacuerdo con el uso de cubrebocas.

I can’t make up my mind whether this is crazy or desperately sad.



This is a Prom dance in the age of the global COVID scam!



Society has entered self-destruction mode. pic.twitter.com/bU2bs1Yq2Z