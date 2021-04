Estudio: Coctel de Regeneron reduce 81% infección sintomática de Covid

NUEVA YORK.- La farmacéutica estadounidense Regeneron informó este lunes que su cóctel de anticuerpos monoclonales contra la covid-19 REGEN-COV redujo un 81 % el riesgo de infecciones sintomáticas en un estudio, lo que podría ayudar en la prevención para personas no vacunadas.

En un comunicado, la firma publicó los "datos positivos" de su fármaco. El coctel se encuentra en la tercera fase de un ensayo clínico junto al Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de EE.UU. para valorar su capacidad de reducir el riesgo de infección en hogares donde hay un caso positivo.

En el ensayo, que aún no ha sido sometido a una revisión de pares, participaron 1,505 personas sanas y sin anticuerpos que vivían en el mismo hogar que otra persona infectada con el coronavirus, y que recibieron una dosis del tratamiento o un placebo.

Después de un mes, solo un 1.5 % de los pacientes en estudio que habían recibido REGEN-COV se contagiaron de covid-19 frente al 7.8 % de los que habían recibido placebo, lo que supone una reducción del riesgo del 81 %, de acuerdo a los datos.

"Entre individuos que desarrollaron infecciones sintomáticas, los pacientes de REGEN-COV eliminaron el virus más rápido y tuvieron una duración de los síntomas mucho más corta", agregó Regeneron.

Asimismo, la firma detalló que compartirá sus datos con la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense y que pedirá una ampliación de su autorización para uso de emergencia, que ya posee, "para incluir la prevención de covid en poblaciones apropiadas".

El tratamiento, que el expresidente Donald Trump recibió tras su diagnóstico positivo el año pasado, está autorizado de emergencia para casos leves y moderados en adultos y niños mayores de 12 años y tienen riesgo de enfermedad grave.

