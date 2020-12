A punto de consumarse el acuerdo post Brexit entre la UE y el Reino Unido

LONDRES, Inglaterra.- Este miércoles, el primer ministro británico, Boris Johnson, firmó el acuerdo que regirá la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) a partir del 1 de enero.

By signing this deal, we fulfill the sovereign wish of the British people to live under their own laws, made by their own elected Parliament. pic.twitter.com/FQDj1Nnqan