LONDRES, Inglaterra. — El Partido Conservador británico fue acusado el miércoles de intentar engañar a los votantes al cambiar el nombre de la cuenta de su oficina de prensa en Twitter a “factcheckUK” (“verificación de datos GB”) durante el debate electoral que enfrentó en la víspera al primer ministro, Boris Johnson, y a Jeremy Corbyn, líder del opositor Partido Laborista.

