CIUDAD DEL VATICANO.- Este jueves, el papa Francisco envió un mensaje a los asistentes a una conferencia organizada por el Centro de la Teología y la Comunidad, en torno a temas tratados en su libro: "Soñemos juntos", que se llevó al cabo en Londres, Inglaterra.

A privilege to have Pope Francis address our #LetUsDream conference today. In a post Pandemic world, we'll discuss the importance a Politics Rooted in the People. Stream his address alongside contributions of grassroots Christians from around the world:https://t.co/EEGSEixG8A