BERLÍN, Alemania.- Este jueves, la Policía local informó que once personas murieron y cuatro más resultaron heridas de gravedad en dos ataques a balazos registrados en la ciudad alemana de Hanau.

La policía confirmó en su cuenta de Twitter que el agresor fue encontrado en su domicilio sin vida. Todo apunta a que se ha suicidado. Según el diario Bild, el agresor es un hombre de nacionalidad alemana y con licencia de armas de caza, en cuyo automóvil fue hallada munición.

“El probable autor fue encontrado sin vida en su domicilio en Hanau. Las fuerzas especiales de intervención de la policía han descubierto allí otro cuerpo. La investigación continúa. Actualmente no hay indicios de que haya otros autores“, escribió la policía en su cuenta de Twitter, citó la Deutsche Welle.

Las autoridades alemanas informaron que un alemán de 43 años disparó y mató a nueve personas en varios puntos de un suburbio de Fráncfort durante la noche en ataques que parecen motivados por ideología ultraderechista.

El agresor atacó primero un salón de narguile en el centro de Hanau a alrededor de las 22:00 horas del miércoles, donde mató a varias personas antes de dirigirse a otro, a unos 2.5 kilómetros hacia el oeste, donde volvió a abrir fuego causando más víctimas.

Peter Beuth, ministro de Interior del estado de Hesse, explicó que las declaraciones de testigos y los vídeos de vigilancia del auto en el que el sospechoso se dio a la fuga llevaron rápidamente a las autoridades hasta su vivienda, ubicada cerca del lugar del segundo ataque, donde se encontraron el cuerpo sin vida de su madre, de cerca de 72 años.

Un cibersitio que se cree que pertenecía al pistolero estaba siendo evaluado, apuntó Beuth.

La fiscalía federal asumió las riendas de la investigación de las balaceras, que estaban siendo tratadas como un acto de terrorismo doméstico, señaló el funcionario.

“Esto es un ataque a nuestra sociedad libre y pacífica“, declaró Beuth.

Se cree que algunas de las víctimas eran ciudadanos turcos. El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, apuntó que su consulado en Fráncfort y su embajada en Berlín estaban intentando obtener información sobre lo ocurrido.

“Según la información inicial, fue un ataque con una motivación racista, pero tendremos que esperar para el comunicado (oficial)”, dijo a la televisora estatal TRT.

La policía analiza un vídeo que el sospechoso publicó en internet varios días antes en el que detalla una teoría conspirativa sobre abusos a menores en Estados Unidos, reportó la agencia noticiosa alemana dpa. La autenticidad de la grabación no pudo ser verificada de inmediato.

En un cibersitio registrado por alguien con el mismo nombre que el hombre en el vídeo, Tobias R., el propietario dice que nació en Hanau en 1977 y que se crió en la ciudad, donde más tarde se formó en un banco y se licenció en Negocios en 2007.

El ataque se produjo en medio de crecientes presiones sobre la violencia ultraderechista en Alemania.

Por su parte, Angela Merkel, canciller de Alemania, canceló su visita a una universidad en Halle el jueves. Su vocero, Steffen Seibert, dijo que estaba “siendo constantemente informada sobre el estado de las investigaciones en Hanau.”

Halle fue el escenario de un letal ataque antisemita el año pasado. Un hombre que expresó opiniones contra los judíos intentó sin éxito entrar disparando a una sinagoga, y mató a dos peatones antes de ser arrestado.

El incidente en Halle se produjo meses después del asesinato de un político regional del partido de Merkel. El sospechoso tenía un largo historial de actividad neonazi y condenas por delitos violentos.

Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau , in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde. Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern. Mit den Verletzten hoffen wir, dass sie bald wieder gesund werden.

“Los pensamientos esta mañana están con la gente de Hanau, donde se cometió este terrible crimen”, dijo Seibert en Twitter. “Profundo pésame a las familias afectadas, que están de luto por sus Muertos”, agregó el vocero, Steffen Seibert. “Esperamos que los heridos se recuperen pronto”.

Además de los muertos, una persona sufrió heridas graves y varias más presentaban lesiones menos serias, apuntó Beuth.

Agentes de policía inundaron el centro de Hanau, acordonando el lugar de uno de los tiroteos mientras un helicóptero sobrevolaba la zona. Podía verse un auto cubierto con papel térmico, con vidrios rotos a su lado.

Expertos forenses vestidos con overoles blancos recopilaban evidencias.

Los salones de narguile son lugares donde la gente se reúne para fumar tabaco de sabores en pipas de agua originarias de Oriente Medio.

Claus Kaminsky, alcalde de Hanau, declaró al diario Bild, “esta fue una noche terrible que seguramente nos ocupará durante mucho mucho tiempo y la recordaremos con tristeza”. La legisladora Katja Leikert, del partido de centroderecha de la canciller Angela Merkel y representante de la ciudad en el parlamento alemán, escribió en Twitter que fue “un escenario real de horror para todos nosotros”.

In dieser fürchterlichen Nacht in #Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid. Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung. Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle.

