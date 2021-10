Al menos ocho personas pierden la vida en un accidente aéreo en Milán

MILÁN, Italia.— La mañana de este domingo se registró un accidente aéreo en San Donato Milanese, comunidad perteneciente al área metropolitana de Milán, en el que perdieron la vida al menos ocho personas.

De acuerdo con la información preliminar, un avión ultraligero, que despegó del aeropuerto de Milán Linate, y se dirigía a Cerdeña, perdió altura y se precipitó contra un edificio en San Donato Milanese, que de inmediato prendió fuego tras el impacto aunque se encontraba vacío, confirmó el Cuerpo de Bomberos.

El avión de turismo Piper se estrelló cerca de la estación de San Donato de la línea 3 del metro de Milán a las 13.09 hora local (11.09 GMT) y el piloto, el copiloto y los seis pasajeros, entre ellos un niño, murieron en el acto.

Algunos medios han difundido la información de que las víctimas serían de nacionalidad francesa, pero las autoridades aún no han confirmada esta versión.

Small plane crashes in San Donato Milanese, crashing into a structure under construction near the subway pic.twitter.com/j2Wt209Gw7