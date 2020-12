Albania dona 250,000 euros para la reconstrucción de Petrinja, Crocia

TIRANA, Albania.- Albania donó 250,000 euros a Croacia como ayuda inmediata tras el fuerte terremoto de magnitud 6.2 en la escala de Richter que se registró ayer martes, que dejó al menos siete muertos y decenas de heridos.

Just signed the Government of Albania decree to donate 250k EURO to brotherly Croatia to help the rebirth of Petrinja after the devastating #earthquake! #Croatia is an example of resilience and a role model for us in its amazing transformation in a proud EU country 🇦🇱🤝🇭🇷 pic.twitter.com/P71enfTIVH