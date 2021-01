Alertan por condiciones meteorológicas peligrosas en Reino Unido

LONDRES, Inglaterra. – Zonas de Londres registraron nevadas este domingo, cuando el servicio meteorológico nacional de Reino Unido advirtió sobre nuevas condiciones peligrosas.

Cold night coming up! Lows widely of -2 to -4c, with snow cover down to -5 to -8c. UKV shows temperatures rising in places due to increased cloud cover, but it is known to do overestimate cloud cover.



Dry and sunny tomorrow with some wintry showers in the north and west. pic.twitter.com/giSC4VQSKn