BRUSELAS, Bélgica. – La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó este lunes que la oposición de algunos grandes países de la Unión Europea (UE) a las propuestas para el reparto de cargos, así como el rechazo del Partido Popular Europeo (PPE) al compromiso que presentó en Osaka, Japón, han impedido a los líderes encontrar un acuerdo.



Preguntada sobre el rechazo de otros líderes del PPE a la propuesta de dejar la presidencia de la Comisión Europea (CE) al candidato socialista, Frans Timmermans, que Merkel apoyó junto con Francia, España y Holanda en Japón, la canciller dijo que “no hay compromiso de Osaka.”

Conversaciones con el PPE

Afirmó que lo que presentó en la ciudad nipona fueron los resultados de sus conversaciones con el líder del PPE, Joseph Daul; el candidato del partido, Manfred Weber, y los líderes de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) alemanes.



“Estos resultados fueron los que presenté en Osaka. Aparentemente no hemos sido suficientemente diligentes en presentarlo adecuadamente, pero no es la única razón por la que no pudimos lograr un acuerdo hoy“, dijo Merkel en rueda de prensa.



A esto se añade el hecho de que varios Estados miembros “importantes” de la UE han considerado las propuestas “inaceptables“, explicó la canciller alemana mencionando concretamente al Grupo de Visegrado -Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia- e Italia.

Contraria a una votación

Merkel se mostró contraria a la posibilidad de sacar adelante un acuerdo a través de una votación -que requeriría del apoyo de 21 países con al menos el 65 % de toda la población de la UE- si este cuenta con el rechazo de grandes países, aunque en la práctica sea posible.



“Tenemos que prestar atención al hecho de que tenemos pequeños y grandes países en el Grupo de Visegrado pero rechazar por mayoría de votos a ese Grupo y además a Italia sería difícil“, dijo Merkel.



“Creo que 21 votos y el 65.1 % de la población no sería un resultado satisfactorio aunque sea suficiente para la unanimidad. No lo hicimos la última vez y deberíamos intentar no llegar ahí“, afirmó.

Evitar tensiones

Merkel subrayó que el resultado “no debería llevar a tensiones que determinarán los años por venir“, especialmente cuando el “brexit” (la salida del Reino Unido de la UE) está en el horizonte, y consideró preferible retrasar la decisión a acordar algo que provoque “tensiones insuperables” en los próximos años.



El Grupo de Visegrado se ha opuesto siempre a la candidatura de Timmermans, mientras que Italia defiende que al elegir presidente para la Comisión no puede primar solo el criterio de que el elegido haya sido candidato principal -“Spitzenkandidaten“- en las elecciones.

Socialdemócrata en la presidencia

Preguntada sobre el hecho de que un socialdemócrata asuma la presidencia pese a la victoria electoral del PPE, Merkel defendió que “cuando hay tres o cuatro socios no está claro en quién tiene que recaer la presidencia de la Comisión” y que no tiene por qué ser necesariamente el más votado.



“Cuando durmamos estaremos y listos y deseando trabajar por un compromiso“, dijo la canciller alemana, recordando que la meta es tener un acuerdo antes de que el Parlamento elija el miércoles a su presidente.



“Va a ser complicado pero espero que si hay voluntad pueda lograrse“, dijo.