Angela Merkel está bien de salud, asegura el Gobierno alemán

BERLÍN, Alemania.- El Gobierno alemán aseguró hoy que la canciller alemana, Angela Merkel, está bien de salud y capacitada para cumplir con todas sus obligaciones, después de que ayer sufriera por segunda vez en pocos días un episodio de temblores durante un acto oficial en Berlín.



Las imágenes que se pueden ver de Osaka, donde Merkel está participando en la Cumbre del G20, “muestran a una canciller totalmente activa y sana que cumple con su trabajo y con todos los encuentros agendados“, declaró en una rueda de prensa ordinaria Martina Fietz, portavoz adjunta del Ejecutivo.

Episodio de temblores

Todo lo que se puede comentar sobre el episodio de ayer “ya lo ha dicho el portavoz del Gobierno, Steffen Seibert“, agregó Fietz, quien dijo no poder añadir nada más al respecto.



Seibert dio a entender ayer que la canciller se encontraba bien, al confirmar que el viaje a Japón tenía lugar según lo planeado.

“La canciller Merkel viaja ahora a la cumbre del G20 a Osaka, en Japón. Estos son los puntos principales, además de numerosos encuentros bilaterales con otros jefes de Estado y de Gobierno“, escribió el portavoz en su cuenta de Twitter.

Reacción psicológica

Según los diarios “Stuttgarter Zeitung” y “Stuttgarter Nachrichten“, fuentes próximas al gobierno señalaron que la propia Merkel considera que los temblores de ayer son consecuencia de una reacción psicológica al episodio de espasmos que sufrió la semana pasada durante un acto oficial con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.



“No hay nada de qué preocuparse. El recuerdo del episodio de la semana pasada llevó a la situación de hoy, se trata pues de un procesamiento psicológico” de lo ocurrido entonces, señalaron ayer las fuentes citadas por estas publicaciones.

Merkel había tratado de restar importancia la semana pasada a las especulaciones desatadas sobre su estado de salud, después de que se la viera intentando controlar un temblor de manos y piernas mientras recibía a Zelenski, de visita de trabajo en Berlín.



“Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien“, dijo más tarde la canciller, que atribuyó su temblor a un supuesto problema de deshidratación.



Ayer, solo nueve días después, Merkel volvió a sufir un episodio de temblores durante un acto oficial celebrado en el palacio de Bellevue, sede de la Presidencia alemana.



En las imágenes difundidas por las cadenas alemanas, se podía ver como la canciller, que el próximo 17 de julio cumplirá 65 años, trataba de contener los temblores y poco después rechazaba un vaso que le ofrecía un asistente.