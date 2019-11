Ataque con cuchillo deja varios heridos en La Haya

LA HAYA, Holanda.- Varias personas resultaron heridas este viernes en un ataque con arma blanca en la principal calle comercial de la ciudad de La Haya, según confirmó la Policía holandesa, que aún está buscando al autor del ataque.

La Policía local indicó que el sospechoso se dio a la fuga, y se trata de un hombre con el pelo ligeramente teñido, de entre 45 y 50 años de edad y con el pelo rizado, lleva una bufanda y ropa deportiva gris.

El incidente tuvo lugar en una tienda de la Grote Markstraat, una calle céntrica de La Haya, que los agentes han cerrado por seguridad.

