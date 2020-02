LONDRES, Inglaterra.- Este domingo, en el barrio Streatham, de Londres, un hombre atacó con un cuchillo a varias personas y fue abatido por la Policía Metropolitana, que ha manejado el "incidente" como un caso de "terrorismo".

Paramédicos, de los servicios de emergencia, así como agentes armados llegaron a esa zona de la capital británica.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates