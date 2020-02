Aterriza de emergencia en Rusia un avión con 94 personas a bordo

MOSCÚ, Rusia.- Un avión de pasajeros de la aerolínea UTair aterrizó de emergencia este domingo en la ciudad rusa de Usinsk, república de Komi, luego de que no pudo desplegar el tren de aterrizaje.

Debido a los problemas con el tren de aterrizaje, la parte trasera del aparato chocó contra la pista, aunque los pilotos lograron finalizar el aterrizaje “de panza“, sin que nadie resultara herido, informó la agencia Sputnik.

CRASH: UTAir #UT595 Moscow Vnukovo to Usinsk in NW Russia (Boeing 737-500 VQ-BPS) has crashed on landing at Usinsk. No injuries reported among the 94 on board. The flight apparently made a belly landing due to a gear problem. https://t.co/MSG3SF4SEw pic.twitter.com/Z3jRIyWIIp