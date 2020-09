Autoridades italianas inmovilizan al barco ''Sea Watch 4'' en Sicilia

ROMA, Italia.- La autoridades italianas han inmovilizado el barco “Sea Watch 4“, de la homónima ONG alemana y Médicos Sin Fronteras (MSF), en el puerto de Palermo, Sicilia, tras realizar una inspección el sábado, comunicó este domingo la organización alemana.

🔴 SURPRISE: The #SeaWatch4 is blocked! For 11 hours, the inspectors searched for the needle in a haystack - and once again found absurd reasons to detain us. With this arbitrary blockade the @guardiacostiera is deliberately putting human lives at risk! pic.twitter.com/53mLoJ7p4L