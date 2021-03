GINEBRA, Suiza.- A través de un comunicado, la farmacéutica Roche informó este martes que la autoridad reguladora de fármacos de Suiza, Swisscovid, autorizó “de forma excepcional” el uso de una prueba rápida para la detección de Covid-19 que se realiza vía nasal y que no necesita de la supresión de un profesionales para su realización.

Antigen tests are an important tool to help manage the COVID-19 pandemic. Samples for an antigen test can be collected with so-called “nasal swabs”. But how does that actually work? Watch our video to find out 👇 pic.twitter.com/gURfGCc8Nm