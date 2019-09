Boris Johnson discrepa “enérgicamente” con el fallo de la Corte Suprema

LONDRES, Inglaterra. — Boris Johnoson, primer ministro británico, discrepa enérgicamente con el fallo de la Corte Suprema que declaró “nula y sin efecto” la suspensión temporal de las sesiones del Parlamento.

Johnson respetará la decisión, pero señaló que podría intentar suspender de nuevo las sesiones.

El primer ministro británico se encuentra en Nueva York, para asistir a la Asamblea General de la ONU.

Johnson dijo que “discrepo enérgicamente con lo sentenciado por los jueces. No me parece correcto, pero seguiremos adelante y, desde luego, el Parlamento regresará”.

La oposición reclama la renuncia de Boris Johnson, sin embargo, voceros de su oficina en Londres dijeron que no renunciará al cargo.

Downing Street dijo que Johnson regresará a Londres un día antes de lo previsto, lo cual significa que estará en Londres el miércoles, cuando el Parlamento prevé reanudar sus sesiones.

Reanudación de las sesiones del Parlamento

John Bercow, portavoz de la Cámara de los Comunes dijo que ésta sesionará el miércoles a las 11.30 de la mañana.

Bercow dijo que los ciudadanos tienen “derecho” a que el Parlamento cumpla con sus deberes constitucionales medulares.

La decisión unánime de los 11 jueces del tribunal significó un duro revés para Johnson y surgieron reclamos inmediatos de que Johnson renuncie al cargo.

Oposición pide la renuncia de Johnson

Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, dijo en la conferencia de su partido que la decisión refleja el “desdén” de Johnson por la democracia y el Estado de Derecho.

Corbyn afirmó que Johnson debería ser “el primer ministro que menos tiempo ha estado en funciones”.

El duro tono del fallo judicial y el hecho de que fuera un voto unánime hizo que muchos dijeran que Johnson no puede seguir en el cargo.

“Su posición es insostenible y por una vez debería tener el coraje de hacer lo correcto y renunciar”, afirmó delante del Tribunal la legisladora del Partido Nacional Escocés Joanna Cherry, una de las personas que presentó la demanda contra el primer ministro.

El fallo del Tribunal

Por su parte, la juez Brenda Hale, presidenta del Tribunal Supremo, dijo que la suspensión “fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento de realizar sus funciones constitucionales sin justificación razonable”.

El fallo supone que el Parlamento nunca fue suspendido legalmente y técnicamente sigue en activo, añadió.

La decisión siguió a tres días de vista ante un comité de 11 jueces la semana pasada.

Argumentos del Gobierno

La corte rechazó el argumento del gobierno de que la decisión de suspender el Parlamento hasta el 14 de octubre era rutinaria y no estaba relacionada con el Brexit. Los abogados del gobierno alegaron que según la constitución no escrita del país, era una cuestión sobre la que debían decidir los políticos y no los tribunales.

Las voces críticas afirmaban que el mandatario había cerrado de forma ilegal el Parlamento semanas antes de que el país abandonara el bloque de 28 naciones con el “inapropiado propósito” de eludir el escrutinio de los legisladores sobre sus planes de Brexit.

También acusaron a Johnson de desinformar a la reina, que debía dar su aprobación formal para suspender la legislatura.

Johnson y el Parlamento han chocado desde que el mandatario asumió el poder en julio con la determinación de sacar al país de la UE el 31 de octubre, haya o no un acuerdo de divorcio con sus socios europeos.

Jill Lawless informó desde Nueva York. Mike Corder informó desde La Haya, Holanda.