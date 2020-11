Boris Johnson llama a Joe Biden para felicitarlo por su triunfo electoral

LONDRES, Inglaterra/DUBLÍN, Irlanda.- Este martes, a través de su cuenta en la red social Twitter, el primer ministro birtánico, Boris Johnson, dio a conocer que conversó con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, para felicitarlo por su victoria, y abordar temas prioritarios para ambos países.

I just spoke to @JoeBiden to congratulate him on his election. I look forward to strengthening the partnership between our countries and to working with him on our shared priorities – from tackling climate change, to promoting democracy and building back better from the pandemic.