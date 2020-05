Boris Johnson presenta su proyecto para salir del confinamiento social

LONDRES, Inglaterra.- La tarde de este domingo, el primer ministro británico, Boris Johnson, dirigió un mensaje a la nación para dar a conocer las medidas que propondrá mañana lunes a la Cámara de los Comunes para ir levantando el confinamiento social.

Las medidas propuestas por Johnson será aplicadas únicamente en Inglaterra, ya que Escocia, Gales e Irlanda del Norte mantendrán el confinamiento por el coronavirus.

Johnson propone autorizar el regreso al trabajo de las personas que no puedan hacerlo desde su casa y salidas “ilimitadas” con precaución.

En mensaje televisivo, el primer ministro británico presentó “un primer esbozo de hoja de ruta” para levantar las restricciones impuestas el 23 de marzo contra la pandemia, así como un “Sistema de alerta Covid” con cinco niveles para controlar la evolución del virus.

Las nuevas medidas, que se suspenderán si se detecta un rebrote, se aplicarán en Inglaterra, pues los Gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte tienen sus propias competencias y ya han avisado que mantendrán el confinamiento, aunque con algún ajuste.

Los líderes de los Ejecutivos autónomos han indicado que conservarán el mensaje de “quedarse en casa” en lugar de adoptar el promovido hoy por el Gobierno central, que insta a “estar alerta“, y solo permitirán pequeños cambios como flexibilizar el ejercicio diario.

Como parte de su plan, Johnson anticipó que, si la pandemia sigue controlada, en junio podrán reabrir parcialmente escuelas primarias y comercios, y en “un segundo paso” en julio podrían hacerlo las secundarias y la hostelería.

El jefe del Gobierno también adelantó que se prepara para imponer “pronto” una cuarentena obligatoria de 14 días para las personas que lleguen por avión al Reino Unido, aunque no precisó más detalles.

Sin embargo, se emitió un comunicado conjunto con el Gobierno de la vecina Francia en el que se indica que los viajeros franceses no estarían sujetos a tal cuarentena y que cualquier medida fronteriza se negociaría bilateralmente.

A partir de mañana, dijo Johnson, habrá un cambio de énfasis” en Inglaterra, y se pide que las personas que no puedan trabajar desde casa, como los empleados del sector manufacturero o la construcción, “sean alentadas activamente a ir al trabajo.”

Aseguró que se proporcionarán directrices a las empresas para que faciliten las medidas de protección y distanciamiento personal, ante las críticas de los sindicatos, que han avisado de que no apoyarán el retorno si no se garantiza la seguridad.

El primer ministro también animó a los ciudadanos a salir a la calle a partir del miércoles de manera “ilimitada” a hacer deporte, “tomar el sol en el parque local“, conducir a otros lugares y hacer deporte en grupo” con los residentes del mismo domicilio.

Conminó no obstante a respetar las normas de higiene y distanciamiento, so pena de multa, e instó a no usar el transporte público y desplazarse en coche, bicicleta o a pie.

El nuevo sistema de alerta, que tendrá su equivalente en todas las regiones, comprende el nivel 1 (verde), que significa “seguro“; el 2 (amarillo) es “alerta inicial“; 3 (ámbar) indica que “se debe estar en guardia pero es seguro levantar algunas restricciones del confinamiento“; 4 (naranja) es que el “NHS (servicio nacional de salud) está bajo presión” y 5 (rojo) significa “NHS desbordado.”

El lema en Inglaterra dejará de ser “quedarse en casa, salvar vidas, proteger el NHS” y conminará a “estar alerta, controlar el virus, salvar vidas“, a medida que la región pasa del nivel 4 al 3.

El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha lamentado que Johnson incite el regreso al trabajo “sin asegurar la protección de los empleados” y criticó “la falta de claridad” del mensaje a los ciudadanos.

El nuevo lema ha sido también objeto de burla en Twitter, donde JK Rowling, autora de la saga de Harry Potter, se preguntó si acaso el coronavirus acecha “con un mostacho y unas gafas falsos” y planteó: “¿Qué demonios significa estar alerta?”

El secretario general del sindicato de Comunicaciones, Dave Ward, opinó que la nueva consigna es “un chiste“, y comentó: “es un virus mortal, no un paso cebra.”

El humorista Adam Kay observó que “será difícil estar alerta a algo que tiene 0,0001 milímetros de diámetro.”

Pese a suavizarse el confinamiento en la mayor parte de su territorio, el Reino Unido se mantiene como el país de Europa con más muertes por coronavirus, tras sumar 269 en 24 horas hasta 31,855 este domingo, aunque se estima que el número real de decesos atribuibles al virus podría ascender a 36,800.