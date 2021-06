Boris Johnson y Joe Biden intercambian obsequios

LONDRES, Ingalterra.- Con motivo de la Cumbre del G7, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha regalado a Joe Biden la foto del abolicionista estadounidense Frederick Douglass, mientras que a cambio ha recibido del presidente estadounidense una bicicleta de lujo.

Según detalles difundidos por el Gobierno británico, Johnson entregó a Biden, en el primer encuentro entre ambos, una foto tomada por la ciudadana británico-estadounidense Melissa Highton de la obra creada en un muro de Edimburgo, Escocia, por el artista Ross Blair, que hoy se mostró “emocionado” de que la imagen de su mural pueda acabar luciendo en la Casa Blanca.

A raíz de las protestas contra el racismo de Black Lives Matter, Blair pintó por encargo el retrato de Douglass, un antiguo esclavo que lideró el movimiento abolicionista en EE.UU en el siglo XIX y que en la década de 1840 visitó Gran Bretaña e Irlanda haciendo campaña contra la esclavitud.

Según el periódico británico “The Times“, los funcionarios del Gobierno de Londres se decidieron por la fotografía del activista, al cual al parecer Biden citó en un discurso en 2020, tras verla en una página de Wikipedia.

A cambio de la imagen enmarcada, Johnson recibió del presidente una bicicleta hecha a mano y su casco con los colores de la bandera del Reino Unido, cuyo coste algunos medios han cifrado en unas 6,000 libras.

