BRUSELAS, Bélgica.- La orden emitida por España para detener al expresidente catalán, Carles Puigdemont, fue suspendida hoy en Bélgica, después de reconocer la inmunidad que le otorga su elección como parte del parlamento europeo, informó el político a través de su cuenta de twitter.

Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.

But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law