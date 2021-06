Christine Lagarde: El cambio climático influye en la inflación

FRÁNCFORT, Alemania.- Este viernes, durante su participación en la conferencia virtual Cisne Verde sobre los riesgos del cambio climático, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, consideró que el cambio climático influye en la inflación y por ello es parte del mandato principal de la entidad, que es garantizar la estabilidad de precios.

En la conferencia virtual, Lagarde dijo que espera que haya consenso en el Consejo de Gobierno de que es necesario medir el impacto del cambio climático en la inflación, en los tipos de interés y en el valor y riesgo de los activos que mantiene el BCE.

La entidad adquiere deuda pública y privada de la zona del euro para impulsar la economía.

También acepta bonos y préstamos como garantía en sus operaciones de liquidez.

Looking forward to discussing how central banks can manage expectations and balance actions in the fight against climate change at the concluding panel of the #GreenSwanConference by @BIS_org, @banquedefrance and @NGFS_. Follow live from 13:00 CET https://t.co/3KG1czzFiu https://t.co/KAmmLNcpnS