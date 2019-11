Cierran el Puente de Londres por presunto tiroteo

LONDRES, Inglaterra.- La Policía Metropolitana de Londres detuvo a un individuo tras un incidente con arma blanca este viernes cerca del Puente de Londres, en el centro de la capital británica, incidente que dejó varios heridos.

Please stay away from #LondonBridge ! I just saw a man with a knife being shot in the head by police. Please be careful London! pic.twitter.com/BotIffaLJ0

Testigos de los hechos informaron que se escucharon varios disparos en la zona, en tanto la Policía metropolitana señaló que hay un detenido y que también puede haber “diversos heridos”.

Las fuerzas de seguridad informaron que recibieron un aviso a las 13:58 GMT, tras producirse un ataque con arma blanca cerca del puente.

El periodista John McManus, de la cadena pública BBC que se encontraba en la zona informó de que vio a un grupo de hombres involucrados en una pelea, tras lo cual llegaron agentes de la policía y se produjeron descargas de armas de fuego.

A través de las redes sociales, varios medios compartieron imágenes y vídeos sobre la tensión que se vivió en la zona, así como las acciones policíacas para el control de la situación.

Vídeos compartidos en internet muestran a una multitud de personas corriendo para abandonar el puente y ponerse a resguardo.

En otras imágenes grabadas por testigos se aprecian varios policías armados que apuntan hacia una persona que parece tendida en el suelo.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.