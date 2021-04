ROMA, Italia.- Las autoridades italianas informaron que debido a la nueva erupción del volcán Etna, que ha formado una columna de cenizas de nueve kilómetros de altura, se ha cerrado temporalmente el espacio aéreo en torno al volcán, por lo que algunos vuelos han sido desviados hasta el aeropuerto de Palermo, Sicilia.

✅ Aggiornamento #Etna 1 aprile, ore 15:25

In seguito alla fine dell’emergenza legata all’attività eruttiva, lo spazio aereo è stato riaperto e l'aeroporto di #Catania è tornato regolarmente operativo.

📌Potrebbero comunque verificarsi ritardi sui voli in arrivo e in partenza. pic.twitter.com/HgCqs581pC