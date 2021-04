Condolencias de la presidenta de la Comisión Europea por la muerte del duque de Edimburgo

BRUSELAS, Bélgica.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, extendió este viernes sus condolencias a la reina Isabel II, la familia real británica y el pueblo del Reino Unido por el fallecimiento del duque de Edimburgo, el príncipe Felipe, esta mañana.

I am saddened to hear of the passing of His Royal Highness Prince Philip.



I would like to extend my sincere sympathy to Her Majesty The Queen, the Royal Family and the people of the United Kingdom on this very sad day.