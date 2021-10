Continúa fluyendo la lava del volcán en la isla de La Palma

La lava continúa fluyendo a gran velocidad del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, España

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi un mes de haber comenzado una nueva etapa eruptiva, la actividad en el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, se mantiene imparable.

Este jueves se observó una ola de lava descender con fuerza, por lo que la dirección del Plan Especial por Riesgo Volcánico (Pevolca) ordenó el desalojo de una nueva zona de viviendas cercanas al barrio de La Laguna, en el municipio de Los Llanos de Aridane debido al avance de la lava que está en el noroeste de la isla.

Uno de nuestros equipos ha podido filmar hoy un verdadero "tsunami" de lava. Impresionante velocidad y desborde del canal lávico / today one of our crew was able to film a truly lava "tsunami". Amazing speed and overflow of the lava channel. pic.twitter.com/aoKiUSJ2bX