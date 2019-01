EDIMBURGO, Reino Unido. (EFE).- Una salida de la Unión Europea (UE) sin acuerdo podría costarle a Escocia 14,000 millones de libras (unos 16,000 millones de euros) al año hasta 2034, reveló hoy un nuevo informe de la Confederación de la Industria Británica (CBI, en inglés).

El estudio, basado en las cifras proporcionadas por el Gobierno británico, detalla que Escocia está entre las áreas del Reino Unido “significativamente expuestas” al efecto económico que podría tener abandonar la UE sin ningún tipo de pacto.

El rechazo que el tratado consensuado entre Londres y Bruselas ha generado entre los diputados británicos abre la posibilidad de que el país abandone el club europeo el próximo 29 de marzo de forma abrupta, sin contar con un periodo de transición y pasando a regirse por los términos de la Organización Mundial del Comercio.

Pérdida de empleos

Según la CBI, la pérdida de 16,000 millones de euros afectaría a los empleos y los niveles de vida en Escocia, y supone una cantidad mayor al presupuesto anual para hospitales, medicina general y otros servicios de salud en la región.

Los sectores agrícola y de producción de alimentos estarían especialmente en riesgo de sufrir “un impacto severo“, ya que, según el análisis, están “particularmente expuestos al riesgo de mayores aranceles y costos comerciales.”

Impacto “inimaginable”

Ed Monaghan, director ejecutivo de la firma de casas de lujo Mactaggart y Mickel y miembro de CBI, dijo que el impacto de abandonar la UE sin ningún acuerdo es “inimaginable.”

“No porque no podamos predecir el posible impacto mejor que nadie, simplemente porque la estrategia de esperar y ver qué pasa paraliza las decisiones, desde la inversión empresarial hasta las compras individuales, lo que provoca una paralización de la actividad“, sostuvo.

Todos pagarán las consecuencias

La directora de CBI Scotland, Tracy Black, indicó que la patronal escocesa cree que si la actual situación de bloqueo respecto a la consecución de un acuerdo continúa “toda la economía pagará las consecuencias.”

“El estancamiento solo se romperá con un intento genuino de todos los políticos de encontrar consenso y compromiso, no de mantenerse en sus líneas rojas y condiciones políticas oxidadas.

Escocia no está y no puede estar lista para un no acuerdo“, apuntó Black, que precisó que el coste económico puede ser “devastador.”

Según datos del Gobierno británico y del Banco de Inglaterra, una salida sin acuerdo haría caer el producto interior bruto (PIB) alrededor de un 8 % sobre el nivel actual de aquí a 2023, el desempleo subiría al 7.5 % y los tipos de interés podrían incrementarse hasta un 5.5 %.