Covid-19: En ensayo fase uno primera vacuna multivariante de refuerzo

El ensayo fase uno de una vacuna multivariante de refuerzo contra Covid-19 comenzó en Reino Unido

LONDRES, Inglaterra.— Este lunes se dio a conocer que con un matrimonio, ambos de 60 años de edad, dio inicio un ensayo de la primera vacuna multivariante de refuerzo contra la Covid-19, en la ciudad de Mánchester.

Se trata de una colaboración entre la Universidad de Mánchester y una fundación del Servicio Nacional de Salud (NHS) de esa ciudad inglesa.

GRT-R910, es el nombre del fármaco en estudio, de la empresa farmacéutica de Estados Unidos Gritstone, que potencia la respuesta inmunitaria de las vacunas de primera generación contra una amplia gama de variantes del Sars-Cov-2, causante de la Covid-19.

