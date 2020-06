Derriban en Inglaterra estatua del traficante de esclavos Edward Colston

LONDRES, Inglaterra.- Este domingo, cientos de personas participaron en una manifestación en la ciudad de Bristol, Inglaterra, quienes derribaron y lanzaron al río Avon la estatua del traficante de esclavos Edward Colston, como parte de las protestas en contra de la violencia racial en el mundo, que iniciaron tras la muerte de George Floyd en la ciudad de Mineápolis, Minesota, Estados Unidos.

This happened a few moments ago. The Edward Colston statue has been pulled down. pic.twitter.com/E0BUxVHonc

En la ciudad se reunieron cientos de manifestantes que lazaron y derribaron la estatua de quien traficó y esclavizó personas desde África a las Américas, tras lo cual cargaron la estatua hasta hundirla en el río.

#Bristol statue of Edward Colston has been pulled down and pushed into the harbour during the #BlackLivesMattter march pic.twitter.com/ME1yxAhw7G