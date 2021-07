Día de luto en Bélgica por las víctimas de las inundaciones

BRUSELAS, Bélgica. — Este martes, el gobierno de Bélgica decretó un día de luto por las víctimas de las inundaciones de la semana pasada, mientras tanto la canciller alemana Angela Merkel regresó a la región más afectada por el desastre, que causó casi 200 muertes en los dos países.

El rey Felipe y la reina Matilde de Bélgica visitaron la población de Verviers, donde los torrentes de agua y lodo cobraron al menos 31 vidas.

Today, on July 20, Belgium observes a National Day of Mourning for those who lost their lives or were affected by the recent severe weather conditions in our country.



