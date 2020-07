A través de un comunicado, el Kremlin indicó que "se valoró positivamente el acuerdo" alcanzado por el Grupo de Contacto Trilateral para el Donbás (integrado por Ucrania, Rusia y la OSCE) del 22 de julio sobre las medidas adicionales para el cese de hostilidades a partir del 27 de julio".



Ambos presidentes también subrayaron la necesidad de un cumplimiento estricto de lo pactado por las partes del conflicto.



El acuerdo alcanzado por el Grupo de Contacto para el Donbás entrará en vigor a partir de las 00.01, hora local, del lunes, 27 de julio.



Este domingo, tanto el Ejército ucraniano como las milicias prorrusas del Donbás expresaron su conformidad con el acuerdo y manifestaron estar listos para cumplirlo.



La aprobación de medidas para reforzar el alto el fuego, vigente desde 2015 pero violado continuamente, fue uno de los nueve puntos acordados en la cumbre de diciembre pasado en París, escenario del histórico primer encuentro entre Putin y Zelenski.



Además, fue una de las exigencias formuladas durante la reunión de ministros de Exteriores del Cuarteto de Normandía (Alemania, Francia, Ucrania y Rusia) en enero de este año.



No obstante, desde entonces, aunque no ha habido enfrentamientos militares a gran escala, no han cesado ni las escaramuzas ni los bombardeos de artillería, ni tampoco los disparos de francotiradores a ambos lados de la línea de separación de fuerzas.



Según un comunicado difundido por la Presidencia ucraniana, Zelenski y Putin también hablaron de la ley sobre el autogobierno en las regiones orientales del país, así como de la ley sobre la descentralización que introduce enmiendas en la Constitución ucraniana y que fue criticada por las autoproclamadas repúblicas del este del país por no hacer referencia al estatus especial del Donbás.



"El presidente de Ucrania también enfatizó la necesidad de adopción de unos pasos concretos en el asunto de la liberación de ciudadanos ucranianos retenidos en los territorios temporalmente ocupados de Donbás y Crimea, así como en Rusia", señala la nota de la Presidencia ucraniana.



El acuerdo del Grupo de Contacto Trilateral alcanzado este miércoles prevé la prohibición de cualquier operación ofensiva, de reconocimiento y sabotaje, así como la prohibición de cualquier tipo de vuelo a ambos lados de la línea de separación.



También prohíbe el despliegue de armamento pesado en cualquier zona poblada y sus alrededores, y de modo especial donde haya infraestructura civil, incluyendo escuelas, jardines infantiles y hospitales.



Las partes acordaron además imponer sanciones a aquellos que violen el cese el fuego y notificar de estas medidas al coordinador del Grupo de Contacto Trilateral.



El conflicto entre Kiev y los separatistas prorrusos en el este de Ucrania estalló en 2014 tras la anexión de Crimea por Rusia. Desde entonces en los combates entre el Ejército ucraniano y las milicias del Donbás han fallecido más de 13,000 personas, según las cifras oficiales.



En 2015, durante unas negociaciones en Minsk, mediadas por Francia y Alemania, se pactó un alto el fuego en la zona. Los acuerdos alcanzados en la capital bielorrusa por los líderes de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, también prevén que Kiev pueda recuperar el control de la frontera con Rusia en las zonas bajo el poder de los separatistas, la celebración de elecciones locales y la concesión de una amplia autonomía a la región.