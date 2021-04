COPENHAGUE, Dinamarca.- La Dirección General de Sanidad de Dinamarca suspendió este miércoles de forma definitiva la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19, paralizada desde hace un mes, al considerar que hay una conexión probable entre esta y los casos anómalos de trombosis, que hay suficientes vacunas en el mercado y la situación epidémica en este país está controlada.

Drug regulatory authorities are investigating reports of blood clots after AstraZeneca vaccinationshttps://t.co/truVPzWrav