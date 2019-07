“El acuerdo no ha sido posible”, admite Pedro Sánchez

MADRID, España. – Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrera Español (PSOE), admitió que “el acuerdo no ha sido posible” para su investidura para un segundo período de gobierno.

Sánchez admitió el fracaso ante el pleno de la Cámara Baja del Congreso español, después que Unidos Podemos (UP) anunció que se abstendría de votar porque las negociaciones para un gobierno de coalición no prosperaron.

Pedro Sánchez aseguró que estaba dispuesto a formar una coalición con UP, pero “no a cualquier precio” y reclamó a Pablo Iglesias, líder de Unidos Podemos, que pretendiera entrar al Gobierno “para controlarlo”.



Sánchez señaló que el país debe tener “un gobierno coherente y cohesionado“, no dos ejecutivos en uno.



La abstención de Unidas Podemos certifica que el líder socialista no logrará los votos necesarios para ser investido para un nuevo período de gobierno, sin embargo, continuará en el cargo en funciones.