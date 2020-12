El acuerdo post brexit es un nuevo punto de partida, dice Boris Johnson

LONDRES, Inglaterra. – Este lunes, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que el acuerdo comercial posterior al Brexit es un nuevo punto de partida para Reino Unido y la Unión Europea (UE).

Just spoken with @eucopresident Charles Michel. I welcomed the importance of the UK/EU Agreement as a new starting point for our relationship, between sovereign equals.

"Doy la bienvenida a la importancia del acuerdo entre Reino Unido y la UE como un nuevo punto de partida para nuestra relación entre iguales soberanos” dijo Johnson en Twitter después de conversar por teléfono con el presidente del Consejo Europeo Charles Michel.

El primer ministro dijo que las dos partes esperan la ratificación formal del acuerdo y trabajar juntas en las prioridades compartidas, como abordar el cambio climático.

El acuerdo comercial, logrado luego de nueve meses de duras negociaciones entre Reino Unido y la UE, fue anunciado el jueves por Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Se espera que el Parlamento británico vote en una sesión parlamentaria especial para aprobar el acuerdo el miércoles, y la UE adoptará procedimientos acelerados para la aplicación provisional.

‼️Green light for #BrexitDeal: EU Ambassadors have unanimously approved the provisional application of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement as of January 1, 2021.



👉 Next step: Final adoption by use of written procedure. Deadline: Tomorrow, 15.00 hours. #TCA #COREPER 🇪🇺🇬🇧 pic.twitter.com/k76Iei9xm0