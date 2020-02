El atacante con cuchillo de Londres tenía una semana fuera de prisión

LONDRES, Inglaterra.- El autor del ataque con un cuchillo contra tres personas que se registró este domingo en un barrio del sur de Londres, fue identificado como Sudesh Amman, de 20 años, y había salido de la cárcel hace una semana, informó la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés).

El ataque en el barrio de Streatham dejó al menos tres personas heridas, pero ninguna de gravedad, tras ser atacadas con un cuchillo por ese joven, que fue abatido a tiros por los agentes en la calle.

Lucy D’Orsi, comisaria adjunta de la Policía Metropoliana, señaló en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, que el joven no ha sido formalmente identificado, aunque precisó que las fuerzas del orden están seguras de que es Sudesh Amman, de 20 años.

El terrorista había sido liberado tras cumplir la mitad de su condena de tres años y cuatro meses por delitos de terrorismo y, según los medios, era vigilado por la Policía cuando se metió en una farmacia y empezó a acuchillar a varias personas.

Search warrants are being carried out at two residential addresses in the south London and Bishop's Stortford areas respectively. More > https://t.co/5ji8jTxQzK