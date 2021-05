ROMA, Italia.- Este domingo, el barco de la organización humanitaria Sea Watch pidió que se le asigne un puerto “inmediatamente” a donde trasladar a los 454 inmigrantes que tiene a bordo, después de haberles rescatado en aguas del Mediterráneo central.

⭕️ 51 people safely on board the #SeaWatch4 after 6th rescue



In another rescue operation, our crew was able to rescue 51 people from a double-decker wooden boat. With now 455 rescued people on board, the Sea-Watch 4 must be assigned a safe harbor immediately! pic.twitter.com/25s5YmcxQO