El fuego arrasa un edificio de viviendas en Londres

LONDRES, Inglaterra.- Un incendio arrasó hoy un edificio de viviendas de nueva construcción en el barrio de Barking, en el este de esta capital británica, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni se conozcan las causas, el cual movilizó a unos 100 bomberos para combatirlo, informó la Policía Metropolitana.

We've currently got 15 fire engines and around 100 firefighters attending a fire at a block of flats in #Barking. Ground floor to the sixth floor are alight. https://t.co/fHtGyRtbgD pic.twitter.com/NXqaCuWDO2