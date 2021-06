''El hombre araña'' asiste a la audiencia del papa Francisco

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Francisco saludó esta mañana a un hombre disfrazado del superhéroe "Spiderman" (hombre araña) tras la audiencia general, que tiene lugar todos los miércoles en el patio de San Dámaso del Vaticano.

El “Hombre araña” entregó al pontífice su máscara de superhéroe y reveló su identidad: Mattia Villardita, un joven italiano de 28 años fundador de “Supereroincorsia” (“superhéroes en la sala“, en español), una asociación de voluntarios que se disfrazan de famosos personajes de cómic para visitar a niños ingresados en hospitales, según informó Vatican News.

Villardita acudirá esta tarde, por iniciativa de la Inspección de Seguridad Pública del Vaticano, a la planta de pediatría del Policlínico Agostino Gemelli de Roma con la banda musical de la Policía de Estado italiana para “arrancar una sonrisa a los pequeños que están en el hospital".

La primera vez que el joven se enfundó el traje del hombre araña fue hace cuatro años, movido por su propia experiencia, pues padece una enfermedad congénita desde niño y, asegura, le habría “encantado (…) ver a Spiderman entrar por la ventana” las veces que él estuvo ingresado de pequeño.

Il Presidente della #Repubblica ha conferito 36 #onorificenze al merito: tutti cittadini, più delle metà donne, che si sono distinti - in vari campi - per il loro impegno civile Come #MattiaVillardita che si traveste da #spiderman negli ospedali pediatrici della @RegLiguria . pic.twitter.com/XdsHCDLHMd