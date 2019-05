LONDRES, Inglaterra. (EFE).- Un hombre ha sido acusado de agresión y daño criminal tras ser arrestado por arrojar el lunes un batido de leche contra el líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, en Newcastle, Inglaterra, informó este martes la Policía.



La agresión contra el político antieuropeo y antiinmigración se produjo este lunes en Newcastle mientras participaba en la campaña de su formación para las elecciones europeas de esta semana.

Las fuerzas del orden de Newcastle indicaron hoy que el arrestado es Paul Crowther, de 32 años, del barrio de Throckley, en Newcastle, y que deberá comparecer ante un tribunal de North Tyneside el próximo 18 de junio acusado de agresión y daño criminal.

Farage encabeza las encuestas de cara a las elecciones europeas y ayer había pronunciado un discurso en el centro de Newcastle, pero cuando caminaba después por la calle le lanzaron el batido.



El que fuera líder del antieuropeo Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) culpó del incidente a aquellos que defienden la permanencia del país en el bloque europeo.

Sadly some remainers have become radicalised, to the extent that normal campaigning is becoming impossible.



For a civilised democracy to work you need the losers consent, politicians not accepting the referendum result have led us to this.