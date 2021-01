CIUDAD DEL VATICANO.- Este martes, en su primer vídeo de este nuevo año 2021, el papa Francisco hizo un llamado a la fraternidad entre las personas de distintas religiones, culturas, tradiciones y creencias para que se vuelva a lo esencial, el amor al prójimo.

"No hay alternativa: o construimos el futuro juntos o no habrá futuro. Las religiones, especialmente, no pueden renunciar a la urgente tarea de construir puentes entre los pueblos y las culturas“, afirma el obispo de Roma en el "Vídeo del Papa" de enero de este año, difundido hoy.