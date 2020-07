El Papa pide a los jóvenes atender a los ancianos durante la pandemia

El pontífice pidió "un gesto de ternura" para aquellos ancianos, "sobre todo los más solos", que permanecen en sus casas y en las residencias sin poder ver a sus seres queridos desde hace meses a causa de la pandemia del coronavirus.



"Queridos jóvenes, si alguno de estos ancianos es su abuelo, no le dejen solo, usen la fantasía del amor, hagan llamadas, videollamadas, manden un mensaje, escúchenlos y cuando sea posible, con respeto de las medidas sanitarias, vayan a visitarlos", pidió en Santo Padre.



El Papa subrayó que los ancianos son "las raíces" de los jóvenes y afirmó que "un árbol arrancado de sus raíces no crece, no da fruto ni flores".



Y rememoró un verso del poeta de su "patria", el argentino Francisco Luis Bernárdez: "Lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado".



El Pontífice también aludió a la guerra en Ucrania, en concreto sobre la situación en la región de Donbás, después de que se haya acordado reforzar el alto el fuego entre el ejército ucraniano y las milicias prorrusas del este del país.



"Rezo porque todo lo acordado sea finalmente puesto en práctica, también a través de un efectivo proceso de desarme y de retirada de las minas. Solo así se podrá reconstruir la confianza y poner las bases para una reconciliación muy esperada", dijo el papa Francisco.