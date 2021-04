El Parlamento británico rendirá tributo al príncipe Felipe de Edimburgo

LONDRES, Inglaterra.- Este viernes, el Parlamento del Reino Unido, que se encuentra actualmente en receso, convocó para el próximo lunes, 12 de abril, para que diputados y lores puedan rendir tributo al duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, quien falleció hoy a los 99 años.

Fuentes parlamentarias y gubernamentales británicas confirmaron la convocatoria de las dos cámaras del Parlamento de Westminster (Londres) - Comunes y Lores - para este lunes, cuando los diputados iniciarán la sesión a partir de las 13.30 GMT.

This is obviously a very sad day for Her Majesty, the Royal Family and the whole country.



Prince Philip gave his unwavering support to The Queen, both as husband & consort.



Today we pause to honour him & to offer our sincerest thanks for his devout faithfulness to our country