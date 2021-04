El primer ministro de Canadá expresa su pesar por la muerte del príncipe Felipe

TORONTO, Canadá.- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, expresó este viernes su pesar por la muerte del príncipe Felipe, duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, la jefa de Estado nominal de Canadá, y resaltó sus vínculos con las fuerzas armadas canadienses.

El primer ministro canadiense también destacó que en 2011, el duque de Edimburgo fue nombrado general honorario del ejército canadiense y de las fuerzas aéreas así como almirante honorario de la marina del país.

Canadá es una monarquía constitucional cuya jefa de Estado nominal es la reina Isabel II de Inglaterra aunque en la práctica sus funciones están delegadas en un gobernador general nombrado por el Gobierno canadiense con la aprobación de la monarca británica.

El actual gobernador general provisional de Canadá, Richard Wagner, destacó en un comunicado que “el príncipe Felipe constantemente mostró su compromiso con Canadá. Fue un gran amigo de este país y se le echará de menos.”

En abril de 2013, el príncipe Felipe realizó su último viaje a Canadá. Durante ese viaje fue nombrado Compañero Extraordinario de la Orden de Canadá, la primera vez que el país norteamericano otorgaba este grado del mayor honor del sistema canadiense.

Prince Philip will be remembered as a decorated naval officer, a dedicated philanthropist, and a constant in the life of Queen Elizabeth II. The thoughts of all Canadians are with her and the entire Royal Family as they mourn this significant loss. https://t.co/fgw9jyTM20