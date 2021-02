El sábado pasado dos aviones Boeing perdieron un motor en pleno vuelo

LA HAYA, Países Bajos.- El sábado pasado dos aviones Boeing se vieron involucrados en incidentes tras el despegue, en ambos casos uno de sus motores se incendió.

El primer caso ocurrió en un Boeing 777 , de United Airlines, que despegó de Denver, Colorado, EE.UU. y que regresó de inmediato, después que su motor derecho quedó en llamas en pleno vuelo.

An incident involving a Boeing 747-400 cargo plane that dropped engine parts shortly after take-off from Maastricht airport on Saturday is under investigation | https://t.co/PTc8uChL0i pic.twitter.com/rwPxkaoTRR