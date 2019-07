El sueño de Pedro Sánchez podría cumplirse gracias a Pablo Iglesias

Si la propuesta de Pablo Iglesias se concreta, Pedro Sánchez le deberá a él, a Iglesias, el ver cumplido su sueño de ser investido Jefe del Gobierno español con todas las de la ley, y ya no podrán llamarle “usurpador” o cosa tal.

La sorpresa del día la ha dado Pablo Iglesias, líder de Unidos Podemos (UP), quien a través de un vídeo, que ha colgado en la red social YouTube, dejó claro que él no será la “excusa” del PSOE para no concretar un gobierno de coalición de izquierdas en España.

“No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos“, señala Iglesias en el vídeo.

Durante los últimos días Pedro Sánchez, jefe del Gobierno español en funciones, sostuvo que no podía incluir a Iglesias como parte del Gobierno, ese era el principal “escollo” para llegar a un acuerdo, dijo ayer Sánchez en una entrevista para la televisión.

En el vídeo, de escasos cincuenta segundos, Pablo Iglesias deja claro que él no estará en el nuevo Consejo de Ministros, pero que:

1.- Espera que no haya más vetos

2.- Que su partido definirá quienes formarán el gobierno por parte de Podemos

3.- Que las posiciones y responsabilidades deberán ser proporcionales al número de votos que están otorgando

“España necesita ya un gobierno de coalición de izquierdas, que asuma que los derechos sociales tiene que ser el eje del Gobierno”, inicia en el vídeo Iglesias.

También asegura que todas las partes han sido convocadas. Le ha informado a Pedro Sánchez, y ha pedido a Pablo Echenique comunicar al PSOE su “voluntad de negociar un gobierno de coalición de izquierdas”.

Finalmente, espera que se concrete un acuerdo integral entre los partidos, se definan el programa y los equipos de Gobierno “para sacar adelante la investidura la semana que viene”.

Sesión de investidura



El proceso de investidura comenzará el lunes 22, con el discurso de Sánchez, y la primera votación tendrá lugar un día después. Si el candidato no obtiene mayoría absoluta, habrá una segunda votación el jueves 25 en la que le bastaría tener una mayoría simple.

Triunfo insuficiente

El PSOE ganó las elecciones de abril con 123 diputados, pero lejos de la mayoría absoluta (176), por lo que necesita el apoyo de UP (42 legisladores) y de otros partidos menores para refrendar a Sánchez.